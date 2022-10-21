İzmir'de tepki çeken görüntüler... 3 çocuğu sokak ortasında darbetti!

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Sokakta yaşadığı ve hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat E., 16 Ekim'de, Turabiye Mahallesi'ndeki otoparkta 1'i ilkokul, diğer 2'si ise ortaokul öğrencisi olan 3 çocuğa, saldırıp, darbetti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çocukların korkup, ağladıkları ve bu sırada gelen bir kadının "Dur, vurma" diyerek Murat E.'ye engel olmaya çalıştığı görüldü. Çocukların aileleri, Murat E.'den şikayetçi oldu.

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Polis, şikayet üzerine Murat E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Murat E., polisteki ifadesinde, olay günü çocukların içtiği biranın şişesini aldıklarını, buna sinirlenip, darbettiğini söyledi.

Murat E., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.