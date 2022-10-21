Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de tepki çeken görüntüler... 3 çocuğu sokak ortasında darbetti!

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Seferihisar#Çocuğa Şiddet
İzmirde tepki çeken görüntüler... 3 çocuğu sokak ortasında darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 13:06

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 3 çocuğa saldırıp, darbettiği anlar çevredekiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada yayınlanan Murat E. (52) polis tarafından gözaltına alındı. Sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve ifadesinde çocukları içtiği biranın şişesini aldığı için darbettiğini söyleyen Murat E., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Sokakta yaşadığı ve hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat E., 16 Ekim'de, Turabiye Mahallesi'ndeki otoparkta 1'i ilkokul, diğer 2'si ise ortaokul öğrencisi olan 3 çocuğa, saldırıp, darbetti.

İzmirde tepki çeken görüntüler... 3 çocuğu sokak ortasında darbetti

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde çocukların korkup, ağladıkları ve bu sırada gelen bir kadının "Dur, vurma" diyerek Murat E.'ye engel olmaya çalıştığı görüldü. Çocukların aileleri, Murat E.'den şikayetçi oldu.

İzmirde tepki çeken görüntüler... 3 çocuğu sokak ortasında darbetti

Haberin Devamı

Polis, şikayet üzerine Murat E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Murat E., polisteki ifadesinde, olay günü çocukların içtiği biranın şişesini aldıklarını, buna sinirlenip, darbettiğini söyledi.

İzmirde tepki çeken görüntüler... 3 çocuğu sokak ortasında darbetti

Murat E., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Seferihisar#Çocuğa Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

#Kristin Smart
Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK

BAKMADAN GEÇME!

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

#Kristin Smart
Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK