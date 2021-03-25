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Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltında

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İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltında

İzmir’in Selçuk ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 heykelcik, 4 heykelcik başı, 2 kandil ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe aldı. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Atatürk Mahallesi Pamucak mevkisinde durdurulan 2 otomobilde 8 heykelcik, 4 heykelcik başı, 2 kandil ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. C.Ç. ve S.B. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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