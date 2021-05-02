Ä°zmir Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Mahallesi, 7020 Sokak Ã¼zerinde koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu ve iÃ§eride mÃ¼ÅŸterilerin bulunduÄŸunu tespit etti. Mekana baskÄ±n yapan polis ekipleri, hem sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarÄ±na uymayan kiÅŸilere iÅŸlem yaptÄ±. BaskÄ±nda yakalananlar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemek iÃ§in yÃ¼zlerini kapatarak masalarÄ±n altÄ±na saklandÄ±. Ekipler 29 kiÅŸiye sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± ihlal ve sosyal mesafe kuralÄ±na uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesildi.

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Polis, iÅŸ yerine de kÄ±sÄ±tlama saatlerinde faaliyet gÃ¶stermekten 25 bin lira, ruhsata aykÄ±rÄ± faaliyet gÃ¶stermekten 10 bin lira ve mekanÄ± denetime elveriÅŸsiz hale getirerek kapÄ±nÄ±n kilitlendiÄŸi gerekÃ§esiyle 5 bin lira olmak Ã¼zere 40 bin lira ceza uyguladÄ±. Ekiplerce hem iÅŸ yerine hem de kural ihlali yapan 29 kiÅŸiye toplam 222 bin 700 lira ceza kesildi. Ã–te yandan, kurallara uymayan mekanÄ±n mÃ¼hÃ¼rleneceÄŸi belirtildi.

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