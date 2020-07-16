İzmir'de son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 16 Temmuz 2020 Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi

Son depremler ile ilgili güncel açıklamalar araştırılıyor. Deprem mi oldu sorusu ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamaya göre 16 Temmuz’da en son Manisa Kırkağaç’ta sarsıntı meydana geldi. Akşam saatlerinde ise İzmir'de deprem meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler…

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 13:07'de 1.4 büyüklüğünde Manisa'da sarsıntı meydana geldi. 11:52'de ise Muğla'da 1.6 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.16 13:07:39 39.1668 27.7382 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.16 12:51:53 38.8943 27.8903 0.0 -.- 1.7 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.16 11:57:17 37.2453 28.2383 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.07.16 11:52:18 37.2063 27.8882 0.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.07.16 10:52:33 41.1648 28.7815 0.0 -.- 0.7 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel

2020.07.16 10:41:49 36.3753 27.8200 29.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.16 10:36:03 35.3205 33.3842 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel

2020.07.16 09:46:52 38.4207 38.6277 2.9 -.- 1.2 -.- MEYDANCIK-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel

2020.07.16 09:33:40 38.3138 38.8022 11.9 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.16 08:31:35 38.4128 38.7728 20.4 -.- 1.3 -.- KALE (MALATYA) İlksel

2020.07.16 08:18:30 40.7597 31.8985 4.5 -.- 3.1 3.1 ERICEK-(BOLU) İlksel

2020.07.16 08:06:55 38.3742 26.6758 12.4 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.16 07:31:43 35.5513 26.7388 7.6 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.16 06:23:14 40.1263 31.7197 5.7 -.- 2.0 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2020.07.16 05:46:11 38.3710 26.6737 13.7 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel





2020.07.16 05:02:28 38.3998 26.6675 11.6 -.- 2.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.16 04:59:11 40.7270 27.4442 14.7 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.07.16 04:58:19 38.6730 26.5678 14.4 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.16 04:41:57 40.4215 27.6918 14.7 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.07.16 04:38:42 39.1055 27.8090 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.16 04:03:52 38.6038 44.2177 5.0 -.- 1.7 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) İlksel

2020.07.16 03:22:15 38.3962 26.6858 5.4 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.16 03:08:48 39.1607 27.8222 4.4 -.- 1.3 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.16 02:13:20 38.5428 39.5075 1.3 -.- 1.4 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.07.16 02:05:54 37.8955 27.0392 7.2 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.07.16 02:03:33 39.3655 40.6743 1.9 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.07.16 01:24:29 36.4618 35.8972 5.7 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.16 01:23:37 38.7613 27.7810 6.7 -.- 1.6 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.16 01:07:03 39.1537 27.7695 2.6 -.- 1.2 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.07.16 00:20:33 38.1123 42.4500 5.5 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.07.16 00:10:29 36.4318 28.5862 9.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel