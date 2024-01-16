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İzmir'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

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#Kavga#İzmir#Bayraklı
İzmirde silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:57

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir sokakta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların beyanı üzerine harekete geçen polis, şüpheli H.K.'yı üzerinde silahla yakaladı. 18 yaşından küçük olan H.K., gözaltına alınarak Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, dün ilçede bir mahallede silahlı kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, sokakta 2 kişiyi yaralı halde buldu. Yaralılara müdahale için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kavganın sebebi henüz öğrenilemezken, yaralılar polis sorgusunda kendilerine ateş açan kişinin H.K. olduğunu söyledi.

Yaralıların beyanı ile harekete geçen polis ekipleri, H.K.'yı Refik Şevket İnce Mahallesi 2140. Sokak'ta üzerinde tabanca ile yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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#Kavga#İzmir#Bayraklı

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