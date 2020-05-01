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Eda Ebru NANECİ/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

İzmir'de sessiz 1 Mayıs

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İzmir'de sessiz 1 Mayıs
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İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene kutlanamadı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları cadde ve meydanlar, bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Meydanlar, güvercinler ve köpeklere kaldı.

Havadan drone ile görüntülenen Altınyol, Ankara ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı, kısıtlamanın ilk gününde sakinliğiyle dikkat çekti. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişiler görüldü.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kentin birçok noktasında uygulama yaptı.

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