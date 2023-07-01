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İzmir'de sazlık yangını

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#İzmir#Seferihisar#Yangın
İzmirde sazlık yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 15:57

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlıkta çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

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Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'ndeki sazlıkta, saat 14.30'da yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak havadan, 4 arazöz ise karadan müdahaleyle yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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#İzmir#Seferihisar#Yangın

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