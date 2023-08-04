Sosyetede sağlık skandalı! Yanlış kanser teşhisi ile kemoterapi tedavisi uygulandı

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İzmirli Sena Kardıçalı, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Sena Kardıçalı., buradan biyopsi için laboratuvara yönlendirildi. Alsancak semtindeki özel laboratuvarda Sena Kardıçalı'nın göğsünden kitle alınıp biyopsiye gönderildi.

İddiaya göre, biyopsiye gönderilen laboratuvarda Sena Kardıçalı ile kanserli bir hastanın kitleleri karıştırıldı. Sena Kardıçalı'ya meme kanseri teşhisi koyuldu. Alınan raporun ardından Sena Kardıçalı'ya İstanbul'da gittiği başka hastanede kemoterapi uygulanmaya başlandı. Bu sırada Sena Kardıçalı ile raporu karışan kanser hastasının doktorunun, çelişkili sonuçlardan şüphelenmesiyle gerçek ortaya çıktı.

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'TAKSİRLE YARAMA'

Kanser hastasının tekrar laboratuvara başvurması üzerine raporların karıştığı belirlendi. Sena Kardıçalı'ya durum bildirilip, kanser olmadığı söylendi. Bunun üzerine Sena Kardıçalı, avukat Fatih Volkan aracılığıyla raporları karıştıran laboratuvarda görevli uzman doktor F.N.İ. hakkında, 'Taksirle yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILACAK

Avukat Volkan, F.N.İ. hakkında, maddi manevi tazminat davası da açacaklarını da söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Öte yandan raporları karıştırdığı öne sürülen uzman doktor F.N.İ'nin, çalıştığı kurumda izne çıktığı öğrenildi.

KARDIÇALI: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Ege'de Son Söz'e konuşan Sena Kardıçalı, yaşadığı kanser teşhisi olayı ile ilgili tüm evrak ve belgelerin toplandığını, maddi ve manevi tazminat davası açarak böyle bir olayı tekrarlanmaması için asla peşini bırakmayacaklarını söyledi. Kardıçalı, ayrıca iki aya yakın süredir tedavi olmayan hastanın durumunu merak ettiğini söyledi. Kardıçalı, "Testlerin karıştığını öğrenince sevineyim mi güleyim mi ne yaşadığımı ne hissettiğimi bile anlayamadım. Ama inanın ilk aklıma gelen şey ise yanlış teşhis nedeniyle tedavisine geç başlanan rapor mu karıştı diğer hasta kişi aklıma geldi" dedi.