Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

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ADIYAMAN'DA GENÇ KIZLARA TAŞLI SALDIRI
Adıyaman’da 5 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada genç kızlara yumruk ve taşlarla saldırdılar.
Bu esnada genç kızları bulunan ailelerden biri kızlarıyla birlikte sokakta bulunan ve tadilat halindeki evlerine girdi. Bu sırada olayın karşı tarafındaki şahıslar ise binayı taş yağmuruna tuttu.
Bir şahsın attığı tekme ile bina kapısının açılması sonrası şahıslar bu defa içeride bulunan genç kızları taşlamaya başladı. Taşların havada uçuştuğu kavgada şahıslar bu defa yakaladıkları genç kız ve aile üyelerini tek tek yumrukladı.
ŞİLE'DE DENİZİN ORTASINDA KADINA DAYAK
Olay dün saat 20.00 sıralarında ŞİLE Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkeğin yanındaki kadını acımazsızca darbetmeye başladı. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu.
NAZLI, SEVGİLİSİ TARAFINDAN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
İstanbul Pendik'te yaşayan Nazlı Duman (30) isimli genç kadın, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kızından haber alamayan anne siteye gelip daireye girmesi üzerine acı manzara ile karşılaştı.
Annenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan Nazlı Duman, sevgilisi tarafından öldürüldüğü sırada 9 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.