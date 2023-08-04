Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

Haberin Devamı

ADIYAMAN'DA GENÇ KIZLARA TAŞLI SALDIRI

Adıyaman’da 5 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada genç kızlara yumruk ve taşlarla saldırdılar.

Bu esnada genç kızları bulunan ailelerden biri kızlarıyla birlikte sokakta bulunan ve tadilat halindeki evlerine girdi. Bu sırada olayın karşı tarafındaki şahıslar ise binayı taş yağmuruna tuttu.

Bir şahsın attığı tekme ile bina kapısının açılması sonrası şahıslar bu defa içeride bulunan genç kızları taşlamaya başladı. Taşların havada uçuştuğu kavgada şahıslar bu defa yakaladıkları genç kız ve aile üyelerini tek tek yumrukladı.

Haberin Devamı

ŞİLE'DE DENİZİN ORTASINDA KADINA DAYAK

Olay dün saat 20.00 sıralarında ŞİLE Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkeğin yanındaki kadını acımazsızca darbetmeye başladı. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu.

Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

NAZLI, SEVGİLİSİ TARAFINDAN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Pendik'te yaşayan Nazlı Duman (30) isimli genç kadın, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kızından haber alamayan anne siteye gelip daireye girmesi üzerine acı manzara ile karşılaştı.

Annenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan Nazlı Duman, sevgilisi tarafından öldürüldüğü sırada 9 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı