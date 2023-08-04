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Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

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#İstanbul#Şile#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 16:30

Kadın cinayeti ve kadına şiddet her yerde... Evde, sokakta, alışveriş merkezinde yaşanan olaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Adıyaman'da da 5 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada genç kızlara yumruk ve taşlarla saldırdılar. İstanbul Şile'de bir şahıs, botta tartıştığı kadını denizin ortasında darbetti. Pendik'te ise Nazlı Duman (30) isimli genç kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

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ADIYAMAN'DA GENÇ KIZLARA TAŞLI SALDIRI

Adıyaman’da 5 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada genç kızlara yumruk ve taşlarla saldırdılar.

Bu esnada genç kızları bulunan ailelerden biri kızlarıyla birlikte sokakta bulunan ve tadilat halindeki evlerine girdi. Bu sırada olayın karşı tarafındaki şahıslar ise binayı taş yağmuruna tuttu.

Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

Bir şahsın attığı tekme ile bina kapısının açılması sonrası şahıslar bu defa içeride bulunan genç kızları taşlamaya başladı. Taşların havada uçuştuğu kavgada şahıslar bu defa yakaladıkları genç kız ve aile üyelerini tek tek yumrukladı.

Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

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ŞİLE'DE DENİZİN ORTASINDA KADINA DAYAK

Olay dün saat 20.00 sıralarında ŞİLE Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkeğin yanındaki kadını acımazsızca darbetmeye başladı. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu.

Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü
Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

NAZLI, SEVGİLİSİ TARAFINDAN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Pendik'te yaşayan Nazlı Duman (30) isimli genç kadın, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kızından haber alamayan anne siteye gelip daireye girmesi üzerine acı manzara ile karşılaştı.

Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

Annenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan Nazlı Duman, sevgilisi tarafından öldürüldüğü sırada 9 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. 

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Peş peşe kadına şiddet haberleri: Sokakta taşladı, denizde dövdü, evinde öldürdü

 

 

 

 

 

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#İstanbul#Şile#Kadına Şiddet

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