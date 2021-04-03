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Haber Giriş: 03.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

İzmir'de PKK operasyonu! 7 kişi yakalandı

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İzmir'de PKK operasyonu! 7 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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