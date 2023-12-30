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İzmir'de operasyon: Roma dönemine ait heykel ele geçirildi! Şüpheli 'Yolda buldum' dedi

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#İzmir#Ödemiş#Heykel
İzmirde operasyon: Roma dönemine ait heykel ele geçirildi Şüpheli Yolda buldum dedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 12:32

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., heykeli bir çuvalın içerisinde yolda bulduğunu söylediği öğrenildi.

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İzmir'de Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi.

"ÇUVALI YOLDA BULDUM" DEDİ

Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K.’nin emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

 

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#İzmir#Ödemiş#Heykel

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