İzmir'de operasyon: Roma dönemine ait heykel ele geçirildi! Şüpheli 'Yolda buldum' dedi

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İzmir'de Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi.

"ÇUVALI YOLDA BULDUM" DEDİ

Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K.’nin emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.