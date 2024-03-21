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İzmir'de nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan 82 şüpheli gözaltına alındı

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#İzmir#Konak#Terör Propagandası
İzmirde nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan 82 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 14:31

İzmir'in Konak ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) düzenlediği nevruz etkinliğinde, terör örgütü lehine slogan atıp, bez parçası taşıyan 82 şüpheli, operasyonla yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Bu kapsamda DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 17 Mart'ta, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde, örgüt lehine slogan atan ve terör örgütünün bez parçalarını taşıyan 85 şüpheli, tespit edildi. Bu sabah yapılan operasyonla şüphelilerden 82'si yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgüt mensuplarının olduğu fotoğraf, anahtarlık ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürürken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İzmir Valiliği de operasyonu duyurdu.

17 ve 18 Mart'ta da aynı gerekçe ile operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

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#İzmir#Konak#Terör Propagandası

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