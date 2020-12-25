MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
GeriGündem İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Abone Olgoogle-news

İZMİR'in Buca ilçesinde, mobilya ve baza üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İzmirde mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Seyhan Mahallesi'nde, mobilya ve baza üretimi yaptığı öğrenilen 5 katlı fabrikanın 3'üncü katında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle