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İzmir'de MİT destekli operasyon: 5 gözaltı

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#MİT#İzmir#Operasyon
İzmirde MİT destekli operasyon: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 08:21

İzmir'de terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Suriye uyruklu şüphelinin terör örgütlerine üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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#MİT#İzmir#Operasyon

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