İzmir'de milletvekili seçilen 28 isim belli oldu

Haberin Devamı

İzmir'de, remi olmayan kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için kurulan 9 bin 877 sandığın tamamı açıldı. Kentte 3 milyon 445 bin 505 seçmenden 3 milyon 110 bin 60 kişi oyunu kullandı ve seçime katılım oranı yüzde 90,26 olarak gerçekleşti. İttifaklara göre İzmir'de, Millet İttifakı yüzde 52,56 oy, Cumhur İttifakı yüzde 31.71 oy, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10.27, ATA İttifakı yüzde 2.6 oy aldı.

CHP VE AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI DEĞİŞMEDİ

İzmir'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, İzmir'de en fazla oyu CHP aldı. 1 milyon 260 bin 383 oy ile oyların yüzde 41.17'sini alan CHP, İzmir birinci bölgeden 7, ikinci bölgeden 7 olmak üzere 14 milletvekilini çıkardı. 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 204 bin 4 oy alan CHP aldığı 14 milletvekili saysını korumuş oldu. AK Parti, 746 bin 726 oyla oyların yüzde 24.93 oy aldı ve birinci bölgeden 4, ikinci bölgeden 4 olmak üzere toplam 8 milletvekili çıkardı. 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti, İzmir'de 836 bin 551 oyla yüzde 28.7 oy almış ve 8 milletvekili çıkarmıştı.

Haberin Devamı

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI, MHP'NİN DÜŞTÜ

İYİ Parti, İzmir'de iki olan milletvekili sayısını 3'e çıkardı. İzmir'de kullanılan oyların 354 bin 79'unu alan İYİ Parti yüzde 11.50 ile birinci bölgeden 2, ikinci bölgeden 1 milletvekili olmak üzere toplamda 3 milletvekili çıkardı. İYİ Parti, 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde İzmir'de, 317 bin 43 oy ile oyların yüzde 10.9 oy almış ve birinci bölgeden 1 milletvekili, ikinci bölgeden 1 milletvekili olmak üzere toplamda 2 milletvekili çıkarmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İzmir'de 2 olan milletvekili sayısı 1'e düştü. İzmir'de kullanılan oyların 157 bin 104'ünü alan MHP, yüzde 5.30 ile ikinci bölgeden 1 milletvekili çıkardı. 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde İzmir'de MHP, 183 bin 294 oy ile oyların yüzde 6.3'ünü almış ve birinci bölgede 1, ikinci bölgede 1 olmak üzere toplamda 2 milletvekili çıkarmıştı. Yeşil Sol Parti İzmir'de 226 bin 476 oy ile yüzde 7.50 oy alarak, birinci bölgeden 1 ve ikinci bölgeden 1 milletvekili olmak üzere toplamda 2 milletvekilini meclise gönderdi.

Haberin Devamı

Öte yandan İzmir 1'inci bölgeden milletvekili adayı göstermeyen Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) sandıktan ikinci bölgeden 85 bin 160 oy çıktı. Zafer Partisi ise İzmir'de 72 bin 43 oy, Memleket Partisi ise 36 bin 234 oy aldı.

Haberin Devamı

MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN 28 İSİM BELLİ OLDU

CHP birinci bölgede, Yüksel Taşkın, Ahmet Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Haydar Altıntaş, ikinci bölgede ise Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Salih Uzun, Deniz Yücel ve Mustafa Bilici, AK Parti birinci bölgede, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı ve Mehmet Ali Çelebi, ikinci bölgede ise, Eyyüp Kadir İnan, Fehmi Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, İYİ Parti birinci bölgede, Müsavat Dervişoğlu ve Ümit Özlale, ikinci bölgede Hüsmen Kırkpınar, MHP'de ikinci bölgede Tamer Osmanağaoğlu, Yeşil Sol Parti birinci bölgede Burcugül Çubuk, ikinci bölgede ise İbrahim Akın milletvekili seçildi.

Haberin Devamı

CHP 1'İNCİ BÖLGE YÜKSEL TAŞKIN

1972 yılında Rize'in Pazar, ilçesinde doğdu. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olup, yüksek lisansını yaptı. Akademisyen ve siyasetçi olan Yüksel Taşkın, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP 1'İNCİ BÖLGE AHMET TUNCAY ÖZKAN

1966'da Ankara'da doğdu. Gazeteci-Yazar, Televizyoncu; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında muhabir, yazar, yönetici olarak görev yaptı. Genel yayın yönetmenliği ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Kendi televizyon kanalını kurdu. Yayımlanmış 21 kitabı, 5 binden fazla makalesi bulunmaktadır. 25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İngilizce bilen Özkan, evli, 2 çocuk babasıdır.

Haberin Devamı

CHP 1'İNCİ BÖLGE, SEVDA ERDAN KILIÇ

1980 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İzmir 2. Bölgeden Milletvekili seçildi. 2021 yılının temmuz ayında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine seçilmiştir, halen bu görevini yürütmektedir. Birçok Sivil Toplum Örgütüne üye olup çalışmalarına katılan ve orta düzeyde İngilizce bilen Sevda Erdan Kılıç, evli 1 çocuk annesidir.

CHP 1'İNCİ BÖLGE MURAT BAKAN

1972'de Ankara'da doğdu. Hukuk fakültesi mezunudur. Kasım 2015'ten beri CHP İzmir Milletvekili olan Murat Bakan; 26. Dönemde (2015-2018) Millî Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yapmıştır. İngilizce bilen, Ultra Light ve Gyrocopter pilotu olan Murat Bakan, evli, 1 çocuk babasıdır.

CHP 1'İNCİ BÖLGE EDNAN ARSLAN

1979 yılında Erzincan'ın Tercan İlçesinde doğdu. Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Siyaset yaşamına 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından başlayarak günümüze değin önemli görevlerde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP 1'İNCİ BÖLGE SEDA KAYA ÖSEN

9 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümünde yüksek lisans derecesi aldı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD ) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Seda Kaya, Türkiye Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu (TUGİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyeliği, İzmir Başkanlar Kurulu üyeliği ve en son Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (BASİFED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yapmıştır. DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Başkanı'dır. Evli ve bir kız çocuğu annesi dir. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

CHP 1'İNCİ BÖLGE HAYDAR ALTINTAŞ (DEMOKRAT PARTİ KONTENJANINDAN)

1964 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde mezun oldu. 2009 yılında Demokrat Parti'ye üye oldu ve parti içinde çeşitli görevler üstlendi. Aynı zamanda İstanbul Demokrat İşadamları Derneği (DİAD) Başkanıdır.

CHP 2'NCİ BÖLGE GÖKÇE GÖKÇEN

1991'te doğdu. Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Programında Yüksek Lisansını tamamlamış, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku doktora programında öğrenciliğine tez aşamasında devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. CHP'de Parti Meclisi üyeliğini ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

CHP 2'NCİ BÖLGE RIFAT NALBANTOĞLU

1959'da Nevşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu üyesidir. Şu İzmir'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir ve evlidir.

CHP 2'NCİ BÖLGE RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

15 Ekim 1963'te Amasya Merzifon'da doğdu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisansını ABD'de Güney Kaliforniya Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yaptı. İngilizce bilen Türeli, evli ve 1 çocuk babasıdır.

CHP 2'NCİ BÖLGE MAHİR POLAT

5 Mart 1975 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nden, sonrasında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır. Polat, yaşamını İzmir'de sürdürmektedir.

CHP 2'NCİ BÖLGE MEHMET SALİH UZUN (DEMOKRAT PARTİ KONTENJANINDAN)

1970'TE Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış 2009 yılında kapanan Anavatan Partisi'nin (ANAP) son genel başkanı ve Demokrat Parti'nin (DP) eski genel başkanvekilidir.1997-2000 yılları arasında ise Anadolu Ajansı yönetim kurulu üyeliği ve Anadolu Radyo ve Görüntü Hizmetleri (ARG) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

CHP 2'NCİ BÖLGE DENİZ YÜCEL

1977, İzmir doğumludur. Evli ve bir çocuk babasıdır. 1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 2001 yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. Yücel, 2 dönem CHP İzmir İl Başkanı olarak görev yaptı.

CHP 2'NCİ MUSTAFA BİLİCİ (GELECEK PARTİSİ KONTENJANINDAN)

1 Ocak 1969'da Van Muradiye'de doğdu. Atatürk Üniversitesi Muhasebe Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 24. Dönem Van Milletvekilliği görevinde bulundu. 12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nde Kurucular Kurulu üyesi olarak yer aldı. İyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde İngilizce, Fransızca ve Farsça biliyor.

Evli, 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ 1'İNCİ BÖLGE MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

1976'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kasapoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

AK PARTİ 1'İNCİ BÖLGE MAHMUT ATİLLA KAYA

1973'te doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukat olan Kaya, 26. Dönem ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda AK Parti İzmir Milletvekili seçildi. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

AK PARTİ 1'İNCİ BÖLGE ŞEBNEM BURSALI

1972'de doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Çeşitli gazetelerde görev yapan Bursalı,

2017'den itibaren ise ATV Ankara Temsilcisi olarak görevini sürdürmektedir. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanıdır.

AK PARTİ 1'İNCİ BÖLGE MEHMET ALİ ÇELEBİ

1984'te doğdu. 2007'de Kara Harp Okulu 'nu dördüncü olarak bitirdi ve teğmen oldu. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. 2020'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

AK PARTİ 2’NCİ BÖLGE EYYÜP KADİR İNAN

1993'te Şanlıurfa Siverek'te dünyaya geldi. Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyor.

AK PARTİ 2’NCİ BÖLGE ALPAY ÖZALAN

1973'te doğdu. Eski milli futbolcu olan Özalan Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. Teknik direktör olarak çeşitli kulüplerde ve son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulundu. Lisans eğitimini UNEM Business University İşletme bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Al Farabi Kazakh National University'de Ekonomi ve İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM İdare Amiri.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK PARTİ 2’NCİ BÖLGE CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

1978'te doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu. 2015 yılına kadar kendi şirketlerinde, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili olarak seçildi. 2018 yılında TBMM İdari Amirlik görevine getirilerek Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın İdari Amiri unvanına sahip oldu. 2018 genel seçimlerinde ise AK Parti İzmir Milletvekili olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Bölünmez Çankırı, evli ve iki çocuk annesidir.

AK PARTİ 2’NCİ BÖLGE YAŞAR KIRKPINAR

1973'te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde bitirdi. İzmir'de farklı sektörlerde ticaret yaptı. Çeşitli federasyon, vakıf ve derneklerde görev aldı. Siyasete AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte başladı ve birçok kademesinde görev aldı. 27. Dönem İzmir Milletvekili olup, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Kırkpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ 1’İNCİ BÖLGE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Ankara'da 1960 yılında doğdu. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir. 1991 yılından beri İzmir'de yaşamakta ve ticaretle uğraşmaktadır. Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ 1’İNCİ BÖLGE ÜMİT ÖZLALE

28 Nisan 1972 tarihinde Almanya'nın Holzheim şehrinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, daha sonra 1998 yılında ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını ve son olarak doktorasını 2001 yılında tamamladı. Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmeye başladı. Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü'nün sahibidir.

İYİ PARTİ 2'NCİ BÖLGE HÜSMEN KIRKPINAR

1960 yılı doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık yapmaktadır.

MHP 2'NCİ BÖLGE TAMER OSMANAĞAOĞLU

Tamer Osmanağaoğlu 1963 yılında Ağrı'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. İzmir, İstanbul ve Erzurum illerinde enerji, inşaat ve sağlık sektörlerinde ticari faaliyetlerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesidir. Aynı zamanda Ülkü Evleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır. Osmanağaoğlu, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

YEŞİL SOL PARTİ 1’İNCİ BÖLGE BURCUGÜL ÇUBUK

1985'te Afyon Emirdağ'da doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. Daha sonra ise babasının iş imkanı bulmaması nedeniyle ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Gençlik yıllarında Devrimci Liseliler (DEV-LİS) ile faaliyet yürüten Çubuk, Sosyalist Demokrasi Partisi'ne (SDP) katıldı. Anadolu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümünde okurken Gençlik Sendikası'nın (Genç Sen) kuruluşunda yer aldı.

YEŞİL SOL PARTİ 2'İNCİ BÖLGE İBRAHİM AKIN

1961 yılında Uşak'ta doğdu. Evli ve iki kız çocuk babası. Lise mezunu ve emekli. 16 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yeşil Sol Parti 2. Olağanüstü Kongre'sinde Çiğdem Kılıçgün Uçar ile birlikte Eş Sözcü olarak seçildi. (DHA)