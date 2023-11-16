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İzmir Bornova'da metro raydan çıkarak duvara çarptı

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#İzmir#Bonova#Metro
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 12:22

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada yaralananın olmadığını bildirdi.

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Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Metro durağında raydan çıkıp, duvara çarptı.

İzmir Metro A.Ş., Bornova'da meydana gelen metro kazasında yaralanan olmadığını ve kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir Bornovada metro raydan çıkarak duvara çarptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir.

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#İzmir#Bonova#Metro

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