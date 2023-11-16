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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Hava bir anda buz kesecek: Kuvvetli sağanak alarmı

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#Meteoroloji#Sağanak#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre bugün 13 kentte kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı etkisini artırdı. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda sıcaklıkların ani şekilde düşeceği gün de belli oldu. İşte 16 Kasım perşembe günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SICAKLIKLAR 2 İLA 8 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Hava bir anda buz kesecek: Kuvvetli sağanak alarmı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Hava bir anda buz kesecek: Kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu da açıkladı. Rapora göre İstanbul'da yağış yarın ara verirken, hafta sonu yeniden etkili olacak. Pazar günü sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi beklenirken İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur bekleniyor.

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Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... Hava bir anda buz kesecek: Kuvvetli sağanak alarmı

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#Meteoroloji#Sağanak#Yağmur

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