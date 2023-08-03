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İzmir'de lunaparktaki eğlence kâbusa döndü

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#İzmir#Lunapark#Eğlence
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 16:06

İzmir'in Buca ilçesinde lunaparkta 6 kişinin yaralandığı, salıncağın ağaca sürtündüğü kazanın cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

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Buca Gölet Alanı’ndaki lunaparkta dün saat 23.00 sıralarında vatandaşların eğlenmek için bindiği salıncak dönerken yakında bulunan ağaca sürtündü. Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncaktakiler panik ve korku yaşarken, görevliler eğlence aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, kazanın bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde salıncağın inişe geçerken içindekilerin ağaca çarpıp çığlık attıkları görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Lunapark#Eğlence

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