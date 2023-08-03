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İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı

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#İzmir#Lunapark#Kaza
İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 03:34

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı.

Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı

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#İzmir#Lunapark#Kaza

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