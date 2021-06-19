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Davut CAN/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 19.06.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

İzmir'de korku dolu anlar! Alev alev yandı... Yaralılar var

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İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yolcu minibüsü çarpışırken 6 kişi yaralandı. Kazayla birlikte alev alan minibüsler, kullanılmaz hale geldi.

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  • Çarpışan şehir içi yolcu minibüsleri yandı: 6 yaralı
  • Çarpışan şehir içi yolcu minibüsleri yandı: 6 yaralı
  • Çarpışan şehir içi yolcu minibüsleri yandı: 6 yaralı
  • Çarpışan şehir içi yolcu minibüsleri yandı: 6 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 7056 Sokak’ta meydana geldi. Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan B.D. yönetimindeki 35 M 9330 plakalı minibüsle, Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan T.K yönetimindeki 35 M 8841 plakalı minibüs, sokak kesişiminde çarpıştı. Minibüslerden biri alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer minibüse de sıçradı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, bazıları ise çevredekilerin çabasıyla tahliye edildi.

İzmirde korku dolu anlar Alev alev yandı... Yaralılar var


İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförleri B.D. ve T.K. ile yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Esenyurt TEMde kamyonet alev alev yandı
Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında minibüsler tamamen kullanılmaz hale gelirken, yakındaki elektrik direkleri de zarar gördü.

Bu arada minibüslerin yandığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İzmirde korku dolu anlar Alev alev yandı... Yaralılar var

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