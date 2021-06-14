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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

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Esenyurt, TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonette hasar oluştu.

TEM Otoyolu, Esenyurt mevkii Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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