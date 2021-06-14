Esenyurt TEM'de kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu, Esenyurt mevkii Edirne istikametinde giden kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförü araçtan çıkarken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki yangın söndürülürken, yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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