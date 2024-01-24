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İzmir'de kan donduran olay: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı

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#İzmir#Karabağlar#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 14:36

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), 34 yaşındaki S. Ediz’i bıçakla yaraladı, olayı görüp yardım çığlığı atan S. Ediz’in 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz'i ise bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

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Korkunç olay, saat 09.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz’i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. L.M. elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, ANNENİN DURUMU AĞIR

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

İzmirde kan donduran olay: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı

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KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından 12 yaşındaki Behiye Ediz'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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İzmirde kan donduran olay: Zorla girdiği evde 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı

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#İzmir#Karabağlar#Cinayet

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