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İzmir'de öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

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#İzmir#İzmir Haberler#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 10:53

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz’ı (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

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İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

İzmirde öğretim görevlisi dehşeti: Çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

 

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#İzmir#İzmir Haberler#Son Dakika

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