İzmir'de kahvehanede 5 kişinin öldüğü olayın şüphelileri adliyede

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Olay, 11 Mayıs'ta Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Husumetli iki grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkararak karşı gruba peş peşe ateş açtı. Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği tespit etti. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2'si de kurtarılamadı. Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞLAR

Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. 7-8 ay önce, 5 kişinin öldüğü olayda tabancalarını ateşleyen grubun, karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek amacıyla bir araya geldiği, ancak yeniden tartışma çıkınca olayın yaşandığı ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Polis, olayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'unu, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.