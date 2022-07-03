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İzmir’de iki orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor

#Orman Yangını#İzmir#Ödemiş

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi.

İzmir’de iki orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor

Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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#Orman Yangını#İzmir#Ödemiş

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