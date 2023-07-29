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İzmir'de hipodromda temizlik işçisine tokat: İstenen ceza belli oldu

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#Tokat#Hipodrom#İzmir
İzmirde hipodromda temizlik işçisine tokat: İstenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 11:18

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda temizlik işçisi İrfan Güneç, başka yönden gitmesi konusunda Melih D.'yi uyarmış, Melih D.'nin Güneç'e tokat attığı anlar cep telefonuyla görüntülenmişti. Melih D. (58) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Olay, 8 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi. İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi.

İzmirde hipodromda temizlik işçisine tokat: İstenen ceza belli oldu

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İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.

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#Tokat#Hipodrom#İzmir

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