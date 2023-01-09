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Hipodromda temizlik görevlisine tokat: O anlar kamerada

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#Hipodrom#Tokat#İrfan Güneç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 11:33

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda temizlik görevlisi İrfan Güneç (48), yarışları izlemeye gelen Melih D.'nin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güneç, "Koşarak yanıma gelip tokat attı. Şikayetçiyim" dedi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı. Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., temizlik işçilerinden Güneç'in yanına gelip tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hipodromda temizlik görevlisine tokat: O anlar kamerada

Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Güneç, "Temizlik yapıyorduk. Başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Uyardık. Sonra koşarak yanıma gelip tokat attı. Konu yargıya taşındı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

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#Hipodrom#Tokat#İrfan Güneç

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