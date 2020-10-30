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HaberlerGündem Haberleriİzmir'de deprem... 7 katlı binanın yıkılma anları görüntülendi!
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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

İzmir'de deprem... 7 katlı binanın yıkılma anları görüntülendi!

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İZMİR'ın Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 7 katlı bir binanın yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kent merkezinde bir binanın yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 7 katlı bir binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü. Binanın çevresindeki vatandaşlar ise korku ve panikle sağa sola kaçıştı.

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