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AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:25,Son Güncelleme:/

İzmir'de denize düşen bir kişiyi polis kurtardı

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İzmir'de denize düşen bir kişiyi polis kurtardı

İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen 65 yaşındaki M.N.A. polis ekiplerince kurtarıldı.

Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü.  Kantar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında gerçekleşen olayı duyan polis ekipleri, hızla adamı denizden çıkardı.

Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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