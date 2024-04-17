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İzmir'de dehşet! Kardeşi 8 kez bıçakladı, ağabeyi tabanca ile ateş etti

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#İzmir#Buca#Bıçaklı Saldırı
İzmirde dehşet Kardeşi 8 kez bıçakladı, ağabeyi tabanca ile ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 17:21

İzmir'de oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan (46) ile A.A. (31) ve kardeşi H.A. (22) arasında tartışma çıktı. H.A., tartıştığı Aslan İşcan'ı 8 kez bıçakladı, ağabeyi A.A. (31) da arkasından tabanca ile ateş eti. Aslan İşcan ağır yaralandığı olayın 'yol verme' meselesinden çıktığı iddia edilirken, soruşturma sürüyor.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında 5908 Sokak Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan ile A.A. ve kardeşi H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. H.A., yanındaki bıçakla İşcan'ı 8 kez bıçakladı.

İzmirde dehşet Kardeşi 8 kez bıçakladı, ağabeyi tabanca ile ateş etti

Yaralanan İşcan olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, H.A.'nın ağabeyi A.A. da tabanca ile arkasından ateş etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İşcan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kaçan 2 şüpheli ise motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olayın 'yol verme' meselesinden çıktığı ileri sürülürken, soruşturma sürüyor.

İzmirde dehşet Kardeşi 8 kez bıçakladı, ağabeyi tabanca ile ateş etti

 

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#İzmir#Buca#Bıçaklı Saldırı

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