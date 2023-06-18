İzmir'de bir evde 4 cansız beden bulundu! Yakalan katil zanlısı suçunu itiraf etti

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bayraklı ilçesindeki adreste yapılan incelemede dört Türkmenistan uyruklu kişi, bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir'de yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Haberin Devamı

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Bayraklı ilçesinde cesetleri dondurucuda bulunan Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi.

Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet zanlısı S.H., İZMİR Çeşme'de operasyonla yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S. H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.