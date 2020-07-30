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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 03:50,Son Güncelleme:

İzmir'de bayram yoğunluğu

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İzmir'de bayram yoğunluğu
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İZMİR'de, Kurban Bayramı nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar memleket ve tatil bölgelerine gitmek için  Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Otogar girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçüldü. Ayrıca, peron önlerinde bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Öte yandan, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde günde ortalama 700 aracın otogardan çıkış yaptığı, bayram nedeniyle bu sayının 850'ye çıktığı öğrenildi.

 

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