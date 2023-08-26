İzmir'de balıkçıların 1 Eylül hazırlığı: Beklentimiz balığın bol olacağı yönünde

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Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da hazırlıklara başladı. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopan ve yıpranan yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor, motorları gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.



İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Geçen yıl bereketli bir sezon geçirdik. Kazandığımız paralarla teknelerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Bu yıl da beklentimiz balığın bol olacağı yönünde. Halkımıza ucuz balık yedirmeyi öngörüyoruz. Geçen yıl ki rekolte resmi kayıtlara göre 55 bin tondu. O da Türkiye'nin ihtiyacını yüzde 70'ini karşılıyor. Karadeniz ve Marmara yüzeysel geçiyor. Balık ihtiyacının ağırlığını Ege çekiyor. Ege'de zengin balık yatakları var. Birçok balık türünün yaşadığı bir bölge. Ege'de en çok hamsi ve sardalye avcılığı yapılıyor. Beklentimiz fiyatların düşmesi. Bu sene iyi bir balık yoğunluğu olursa, fiyatlar düşer" ifadelerini kullandı.

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