İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını... Aliağa'da vatandaşlar tahliye edildi

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Yangın, saat 13.45 sıralarında Çaltılıdere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 300 personel, alevlere karşı mücadele ediyor. Bölgede 2 toma, 4 su tankeri, 2 Sahil Güvenlik botu, 2 AFAD ekibi ve 3 ambulans da görev alıyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE SIÇRADI

Öte yandan meydana gelen yangında alevler bir sahil sitesine de sıçradı. Yangının buraya sirayet etmesi sonucu vatandaşlar denizden ve karadan tahliye edilirken, yangının 4 eve hasar verdiği bir evinde tamamen yandığı öğrenildi.

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Yangında evi tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen vatandaş Kemal Erkek, "Evde tek başımayken alevlerin sesini duydum ve kendimi dışarı attım. Çok büyük bir korku yaşadık. Evimiz ne yazık ki tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi ama buna şükür canımızı kurtardık" açıklamasında bulundu. Tahliye edilen vatandaşlar, tehlikenin geçmiş sonucu yeniden evlerine döndü.

Yerleşim yerindeki alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken şiddetli rüzgar sebebiyle yön değiştiren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ALİAĞA KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı ilk açıklamada “Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz” dedi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Aliağa Kaymakam'ı Güney, "Yangın çıkış sebebi şu an belli değil. Bütün ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için hareket ediyor. Şu anda 2 tane yazlık evimiz yandı. Arkadaşlarımız tavsiyelerimize uyarsa tahliyemiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın güvenlik güçlerimizin tahliye ile ilgili talimatlarına uymaları. Önemli olan vatandaşlarımızın canına bir şey gelmemesi. Bugün bölgemizde rüzgarlı bir hava var. Rüzgarlı olmasından dolayı yangın yayılıyor. Tüm arkadaşlarımız yangını kontrol altına almak için çalışıyorlar. Saat 13:30 civarında yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2 saattir devam ediyor. Bölge müdürlüğümüzden uçaklar helikopterler geldi ve seri bir şekilde müdahale ediliyor. Biz de dışarıdan iş makinelerini buraya gönderiyoruz. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alacağız." ifadelerini kullandı.

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Yangında evi tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen vatandaş Kemal Erkek, "Evde tek başımayken alevlerin sesini duydum ve kendimi dışarı attım. Çok büyük bir korku yaşadık. Evimiz ne yazık ki tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi ama buna şükür canımızı kurtardık" açıklamasında bulundu.

Yerleşim yerindeki alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken şiddetli rüzgar sebebiyle yön değiştiren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ALİAĞA 'da bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI

Öte yandan İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel, alevlere müdahale ediyor. Toplamda her iki yangına 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel müdahalede bulunuyor.

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İZMİR'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 8 saattir süren yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından saat 15.00 itibarıyla uçakların İzmir Adnan MENDERES Havalimanı’nı inişleri kapatılmıştı. Havalimanına inemeyen uçaklar, yakın limanlara ya da geldikleri güzergahlara geri dönmüş, saat 21.00’a kadar ise 18 uçak seferi iptal edilmişti.

Gün içerisinde 12 uçak geldikleri güzergahlara veya yakın havalimanlarına yönlendirilirken, yangını söndürme çalışmalarının iyiye gitmesi ve uçakların iniş ve kalkış durumunu engelleyecek bir durumun kalmamasından dolayı havalimanındaki seferler normale döndü.

İzmir'DEKİ ORMAN YANGINLARINDAN FOTOĞRAFLAR

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