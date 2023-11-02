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İzmir'de 9 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi

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#İzmir#Menderes#Uyuşturucu
İzmirde 9 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 09:56

İzmir'in Menderes ilçesinde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir adrese düzenlenen operasyonda 9 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T. ve M.G tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmalarında Menderes ilçesinde bir adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda 9 kilo 320 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 15 tabanca mermisi, uyuşturucu imalatında kullanılan madde ve malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.T. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ve M.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#İzmir#Menderes#Uyuşturucu

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