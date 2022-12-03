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İzmir'de 442 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı

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#Kaçak Göçmen#İzmir#Operasyon
İzmirde 442 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 12:23

İzmir'in 11 ilçesindeki operasyonlarda 442 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 organizatörlük şüphelisi tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-30 Kasım'da Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı'da göçmen kaçakçılarına yönelik 30 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 442 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 8 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmirde 442 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından organizatörlük şüphelilerinden 1'i serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 7'si de tutuklandı.

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#Kaçak Göçmen#İzmir#Operasyon

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