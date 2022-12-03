İzmir'de 442 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-30 Kasım'da Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı'da göçmen kaçakçılarına yönelik 30 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 442 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 8 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından organizatörlük şüphelilerinden 1'i serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 7'si de tutuklandı.