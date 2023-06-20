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İzmir'de 4 kişiyi vahşice öldürmüştü! Cani yakalandı... Her şeyi itiraf etti

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#İzmir#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 10:34

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet zanlısı olarak aranan erkek şüpheli Saparmurat Hallyev, suç aletiyle birlikte Çeşme ilçesinde yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

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İzmir Bayraklı’da geçtiğimiz pazar saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetlerinin bulunmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekipler şüpheliyi yakalama çalışmasına başlamıştı.

İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani yakalandı... Her şeyi itiraf etti

 

CİNAYETLERİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Konuyla ilgili İzmir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3’ü kadın 1’i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti” denildi.

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İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani yakalandı... Her şeyi itiraf etti

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Bayraklı ilçesinde cesetleri dondurucuda bulunan Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin cenazesi savcının incelenmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi.

İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani yakalandı... Her şeyi itiraf etti

Saparmurat Hallyev...

Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

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İzmirde 4 kişiyi vahşice öldürmüştü Cani yakalandı... Her şeyi itiraf etti

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#İzmir#Cinayet#Polis

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