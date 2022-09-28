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İzmir’de 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı

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#İzmir#Ödemiş#Tarihi Eser
İzmir’de 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi: 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 22:41

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, tarlaya gizlenmiş, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde siyah, beyaz ve kırmızı motifler bulunan 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili şüpheli A.B.’yi gözaltına aldı.

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#İzmir#Ödemiş#Tarihi Eser

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