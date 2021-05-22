İzmir ve Balıkesir fırtına kâbusunu yaşamıştı! Prof. Dr. Şen duyurdu: Şiddeti artarak göreceğiz

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İşte CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı açıklamalar...

FIRTINA DEVAM EDECEK Mİ?

Artık bunları göreceğiz, iklim değişikliğinin 1 derecelik artışı bu olayları yüzde 60 civarında artırıyor. Sıklaşarak ve şiddeti artarak göreceğiz. Vatandaşın artık meteorolojiyi takip edip ona göre önlem alması lazım. Bu tür afet daha devam edecek. Bizim artık bu konuları oturup konuşmamız lazım.

Bir kanun da çıkacak yakında iklim değişikliğiyle ilgili. Hızlı bir şekilde bunları yapmamız lazım. Belediyelerin öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleyi ilk sıraya koyması lazım.

'OCAK AYINDA DENİZ TURİZMİ OLACAK' HABERLERİ

Artık güney bölgelerimizde temmuz-ağustosta deniz turizminin olması zor. Çünkü aşırı sıcak olacak. Turizmi ikiye bölmek lazım. Mart-Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim-Kasım gibi deniz sezonlarını bölmemiz lazım.

Gece sıcaklıklarının artması tropik iklime doğru gittiğimizi gösterir. Sıcaklıkların yüksek olduğu zamanlar yayla turizmine önem vermemiz gerekecek.

Karadeniz ilerleyen yıllarda çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek.

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