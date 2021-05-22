MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir ve Balıkesir fırtına kâbusunu yaşamıştı! Prof. Dr. Şen duyurdu: Şiddeti artarak göreceğiz
GeriGündem İzmir ve Balıkesir fırtına kâbusunu yaşamıştı! Prof. Dr. Şen duyurdu: Şiddeti artarak göreceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

İzmir ve Balıkesir fırtına kâbusunu yaşamıştı! Prof. Dr. Şen duyurdu: Şiddeti artarak göreceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün özellikle İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan fırtına tekneleri batırmış, çatıları uçurmuştu. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde bu tür doğa olaylarını görmeye devam edeceğimizi belirterek "Vatandaşın artık meteorolojiyi takip edip ona göre önlem alması lazım. Belediyelerin öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleyi ilk sıraya koyması lazım" dedi.

42
  • İzmir ve Balıkesirde fırtına etkili oluyor Bilanço çok ağır
  • İzmir ve Balıkesirde fırtına etkili oluyor Bilanço çok ağır
  • İzmir ve Balıkesirde fırtına etkili oluyor Bilanço çok ağır
  • İzmir ve Balıkesirde fırtına etkili oluyor Bilanço çok ağır
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İşte CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı açıklamalar...

FIRTINA DEVAM EDECEK Mİ?

Artık bunları göreceğiz, iklim değişikliğinin 1 derecelik artışı bu olayları yüzde 60 civarında artırıyor. Sıklaşarak ve şiddeti artarak göreceğiz. Vatandaşın artık meteorolojiyi takip edip ona göre önlem alması lazım. Bu tür afet daha devam edecek. Bizim artık bu konuları oturup konuşmamız lazım.

Bir kanun da çıkacak yakında iklim değişikliğiyle ilgili. Hızlı bir şekilde bunları yapmamız lazım. Belediyelerin öncelikle iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleyi ilk sıraya koyması lazım.

İzmir ve Balıkesirde fırtına kâbusu Onlarca tekne battı, su altında kaldı
İzmir ve Balıkesir'de fırtına kâbusu! Onlarca tekne battı, su altında kaldı

'OCAK AYINDA DENİZ TURİZMİ OLACAK' HABERLERİ

Artık güney bölgelerimizde temmuz-ağustosta deniz turizminin olması zor. Çünkü aşırı sıcak olacak. Turizmi ikiye bölmek lazım. Mart-Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim-Kasım gibi deniz sezonlarını bölmemiz lazım.

İzmir ve Balıkesir fırtına kâbusunu yaşamıştı Prof. Dr. Şen duyurdu: Şiddeti artarak göreceğiz

Gece sıcaklıklarının artması tropik iklime doğru gittiğimizi gösterir. Sıcaklıkların yüksek olduğu zamanlar yayla turizmine önem vermemiz gerekecek.

Karadeniz ilerleyen yıllarda çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek.

Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda bu konuşuluyor: Ocakta denize gireriz
TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda bu konuşuluyor: Ocakta denize gireriz

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi