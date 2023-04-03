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'İzmir Körfezi'nde son 1 yıldır deniz marulları hiç yok olmadı'

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#İzmir Körfezi#Deniz Marulu#Doğan Yaşar
İzmir Körfezinde son 1 yıldır deniz marulları hiç yok olmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 14:55

İzmir Körfezi'nde son 1 yıldır yok olmayıp, deniz yüzeyinde görülmeye devam eden 'deniz marulu'na ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Doğan Yaşar, "Bu aslında denizin kirliliği kadar şiddetli kuraklığın da bir sonucu. Deniz marulları, geçtiğimiz yıl mart ayından beri hiç yok olmadan günümüze geldi. Bu, bir rekordu" dedi.

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Halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, İzmir Körfezi'nde son 1 yılda yok olmadı. Denizdeki kirliliğe ve kuraklığa bağlı arttığı gözlenen deniz marullarına ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "10-15 yıl önce ortaya çıkmaya başlayan deniz marulu, son 1 yıldan beri hiç kesilmeden günümüze kadar geldi. Önceleri nisan ve kasım aylarında görürken şimdi süre uzadı. Deniz marulları, geçtiğimiz yıl mart ayından beri hiç yok olmadan günümüze geldi. Bu, bir rekordur" dedi.

'SU BLOKE OLUYOR'

Deniz marullarının görülmeye devam etmesinin kuraklığa bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Bu aslında denizin kirliliği kadar şiddetli kuraklığın da bir sonucu. Özellikle Batı Anadolu'daki barajlarda su seviyeleri çok aşağılarda. Kurak yıllarla birlikte denizlerimizde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yağış yok. Yağış olmadığı için su yenilenemiyor. Su bloke oluyor. Suyun sıcaklığı buna bağlı olarak artıyor. Sıcaklık ve kirlilik bir araya geldiğinde plankton patlamaları kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

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'ARTIK KRONİKLEŞTİ'

Denizlerdeki kirliliğe de dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Denizlerimizi hala foseptik olarak kullanıyoruz. Deniz suyunda 1 milyon plankton yaşarken; bu sayı kuraklık ve kirlilik nedeniyle 2 milyon seviyeye ulaşıyor. Bunların zehirli türleri de vardır. Ortamı zehirleyip, oksijen çekiyorlar. Son 1 yıldan beri deniz marulları hiç kesilmedi. Yavaş yavaş süreç artmaya başladı. Artık kronikleşti. Hiç duraksamadan devam ediyor. İzmir Körfezi'ne çok fazla kirli su geliyor. Burada suçlu öncelikle biz insanlarız" dedi.

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#İzmir Körfezi#Deniz Marulu#Doğan Yaşar

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