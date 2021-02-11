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HaberlerGündem Haberleriİzmir Çandarlı Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

İzmir Çandarlı Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!

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İzmir Çandarlı Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Saat 16.48'de İzmir-Çandarlı Körfezi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.9 kilometre olarak duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Saat 16.48'de İzmir-Çandarlı Körfezi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.9 kilometre olarak duyurdu.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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