İzmir adayı Hamza Dağ: Yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz

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Hamza Dağ'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir…

Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir..

Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir…

Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz.