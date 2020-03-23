İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıları taşıyan lastik botu tespit etti. Bot içerisindeki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu sürat teknesi tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.