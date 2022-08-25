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İzmir 15 dakikada sağanağa teslim oldu... Ev ve işyerlerini su bastı

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#İzmir#Sağanak#Su Baskını
İzmir 15 dakikada sağanağa teslim oldu... Ev ve işyerlerini su bastı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 19:45

İzmir Bornova’da yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Esnaflar getirdikleri su tankeri ile cadde ve sokaklarda temizlik yaparken, iş yerini su basan Gülsüm Dönmez, “Esnaf olarak 15 dakika içerisinde mağdur olduk. 15 dakikalık yağışın ardından 3 saattir kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz” dedi.

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İzmir Bornova’da dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç ederken, bugün de Pınarbaşı semtinde yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanağın ardından caddeler göle döndü, ev ve işlerini su bastı. İş yerlerine basan suları tahliye eden esnaflar ardından getirdikleri su tankeri ile caddeleri ve sokakları temizledi.

“SÜREKLİ BİR BASKINLA KARŞILAŞIYORUZ”

Sağanak dolayısı ile iş yerini su basan market işletmecisi Gülsüm Dönmez, “Pınarbaşı’nın sürekli sorunu bu ve bizimle de hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. 15 dakikalık yağışın ardından 3 saattir kendi imkanlarımızla temizlik yapmaya çalışıyoruz. En ufak yağmur ve afet tarzı olaylarda sürekli bir baskınla karşılaşıyoruz. Hiçbir şekilde önlem alınmadığı gibi devamında da yardımcı olunmuyor. Şuan herkes mağdur. Bunun için de yapılması gerekeni yapacağız ve sessiz kalmayacağız. Gerekli yerlere görüntüleri göndereceğiz” dedi. Dükkanını su basan berber Mustafa Gür ise, “Mazgallardan kaynaklı olarak dükkanımı su bastı. Belediyecilik anlayışı bu değil. Sahil kesimlerine, elit kesimlere yatırım yapmakla olmaz” ifadelerini kullandı.

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“HER YAĞMURDA BURALAR BU HALE GELİYOR”

Sağanak yağıştan dolayı mağdur olduklarını ve yaşadıkları sokağı kendi imkanları ile temizlediklerini dile getiren Cihangir Yurdakul da, “Her yağmurda buralar bu hale geliyor. Alt yapı yok. Çocukların oyun oynadığı yerler tamamen çamur. 70 yaşında insan burada temizlik yapıyor. Mecbur mu? Bizim istediğimiz hizmet” diye sözlerini tamamladı.

İŞ YERLERİNİ SU BASMA ANI KAMERADA

Öte yandan, iş yerlerinde meydana gelen su baskını ise bir markete ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımları aşan suların iş yerlerine girdiği ve esnafların dükkanlarına dolan suları kovalarla tahliye ettiği yer alıyor.

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