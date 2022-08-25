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Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine soruşturma

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#Gülşen#İmam Hatip#Soruşturma
Şarkıcı Gülşenin imam hatiplilere yönelik sözlerine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 06:13

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Gülşen’in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söyledi sözlerinden dolayı resen soruşturma nedeniyle Gülşen'in Çağlayan Adliyesine gelerek ifade vereceği öğrenildi.

GÜLŞEN NE DEMİŞTİ?

Gülşen’in önceki akşam sahnedeyken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği görüntüler tepki çekmişti. 

 

 

 

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#Gülşen#İmam Hatip#Soruşturma

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