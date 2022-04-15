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İyilik için 175 bin gülümseme

#Hadi Gülümse#İyilik Şampiyonası#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
İyilik için 175 bin gülümseme

Tuzla Belediyesi’nce düzenlenen ‘İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında, yarışmaya katılan gençler, ‘Hadi Gülümse’ temalı 175 bin fotoğraf çekip yarışmaya gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bazı sosyal medya fenomenleri de fotoğraf çektirerek gençlere destek verdi.

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ŞAMPİYONA kapsamında farklı okullardan lise ve üniversiteli gençler iyilik için mücadele ediyor. 4 bin gencin kurduğu ve her biri 4 gençten oluşan bin takım, her hafta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan ‘Hadi Gülümse’ ve ‘Gülümseten Kutu’ görevlerini alıyor. Yarışmanın ilk haftasında 175 bin gülümseyen insan fotoğrafı çeken gençler, fotoğrafları yarışmanın internet sitesine gönderdi.

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İyilik için 175 bin gülümseme

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından haftalık olarak ilan edilecek görevi yerine getirecek gençler, gösterecekleri performans doğrultusunda puan alacak. 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacak. Ayrıca yarışma boyunca gösterilen performansa göre takımlar yüzlerce hediye kazanacak.

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İyilik için 175 bin gülümseme

HER BİRİ İYİLİK ELÇİSİ

Gençlerin birbirinden keyifli oyunlara katılarak puan topladığını, her hafta yeni bir iyiliği deneyimlediklerini ifade eden Başkan Yazıcı, projenin amacını şu sözlerle aktardı: “Asıl mesele yarışma değil, iyilik medeniyetinin iyilik tohumlarını bugüne ve geleceğe saçmak. Her bir takımımız iyilik elçisi gibi iyiliği çoğaltıyor. İyiliğin iyileştiren gücünü bütün topluma yayıyor. İnşallah, Tuzla’da başlayan bu şampiyona, ülkemize ve dünyaya iyilik getirecek.”

İyilik için 175 bin gülümseme

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#Hadi Gülümse#İyilik Şampiyonası#Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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