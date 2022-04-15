İyilik için 175 bin gülümseme

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ŞAMPİYONA kapsamında farklı okullardan lise ve üniversiteli gençler iyilik için mücadele ediyor. 4 bin gencin kurduğu ve her biri 4 gençten oluşan bin takım, her hafta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan ‘Hadi Gülümse’ ve ‘Gülümseten Kutu’ görevlerini alıyor. Yarışmanın ilk haftasında 175 bin gülümseyen insan fotoğrafı çeken gençler, fotoğrafları yarışmanın internet sitesine gönderdi.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından haftalık olarak ilan edilecek görevi yerine getirecek gençler, gösterecekleri performans doğrultusunda puan alacak. 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacak. Ayrıca yarışma boyunca gösterilen performansa göre takımlar yüzlerce hediye kazanacak.

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HER BİRİ İYİLİK ELÇİSİ

Gençlerin birbirinden keyifli oyunlara katılarak puan topladığını, her hafta yeni bir iyiliği deneyimlediklerini ifade eden Başkan Yazıcı, projenin amacını şu sözlerle aktardı: “Asıl mesele yarışma değil, iyilik medeniyetinin iyilik tohumlarını bugüne ve geleceğe saçmak. Her bir takımımız iyilik elçisi gibi iyiliği çoğaltıyor. İyiliğin iyileştiren gücünü bütün topluma yayıyor. İnşallah, Tuzla’da başlayan bu şampiyona, ülkemize ve dünyaya iyilik getirecek.”