Festivalde ‘Me Too’ vetosu

Hollywood’da yönetmen ve yapımcıların tacizine uğrayan kadınlar tarafından başlatılan, kısa sürede ABD başta olmak üzere tüm dünyaya yayılan ‘me too’ hareketinin bir benzeri, İKSV’nin film festivalinde yaşandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 41. kez düzenlediği İKSV Film Festivali Ulusal Belgesel dalında yarışmaya kabul edilen yönetmen Serhat Yüksekbağ’ın ‘Yeni Bir Dünya Doğuyor’ filmi, şiddet iddialarının ardından yarışmadan çıkarıldı. 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival, haberi “İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen filmlerden ‘Yeni Bir Dünya Doğuyor’ filminin yönetmeninin geçen yıllarda yaşanan bir şiddet olayının faili olduğunu öğrendik. İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz” ifadeleriyle duyurdu.

‘BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI’

Yönetmenle bir dönem ilişki yaşayan tasarımcı Gamze K., 2019 yılında Twitter’da yaşadıklarını paylaşmıştı. Gamze K., “Beni 3 saate yakın bir süre darp etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Daha önce boğazıma bıçak dayamış bir insanın şu an nerede ne yapacağını dahi bilmiyorum. Ben bunu aylardır yaşıyorum. Ne intiharı kaldı döner miyim diye, ne kavgası ne de özrü...” yazdı. Gamze K., darp raporu aldı ve Serhat Yüksekbağ ile ilgili uzaklaştırma kararı çıkarttı.

DAYANIŞMA AĞI UYARDI

Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre İKSV yönetimi, sinema TV ve tiyatro alanlarında kadınların tacize karşı kurduğu dayanışma ağı Susma Bitsin Platformu aracılığıyla olaydan haberdar oldu ve yönetmenin festivalle ilişkisi “Kadının beyanı esastır” ilkesine dayanarak kesildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Telefonla görüştüğümüz Serhat Yüksekbağ konuya ilişkin, “2018 yılında yaşanmış bir olay. 2019’da Twitter’da yazıldığında da iddiaları kabul etmemiştim. Daha sonra kişiyle uzlaştık ve olayı dava sürecine taşımadık. İKSV beni aradı ve iddiaları anlattı. ‘Kadının beyanı esastır’ diyerek filmimi listeden çıkaracaklarını söyledi. Ben suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Serhat Yüksekbağ, Atölyealtı Sanat Kolektifi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Resim ve güncel sanat alanında da üretimleri olan Yüksekbağ’ın senarist ve yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Yeni Bir Dünya Doğuyor’ belgeselinde, 1968-1980 yılları arasında üretim yapan sanatçılarla yapılan görüşmeler yer alıyor.