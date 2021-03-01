İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde bin 485 hayvana ev sahipliği yapmanın yanında, doğada yaralanan hayvanların tedavileri de burada yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ya da bilgisi dahilinde vatandaşlar tarafından getirilen 4 yaralı kızıl şahinin tedavileri tamamlandı.

ŞAHİNLER DOĞAYA SALINDI

Doğada yaralı, hasta ve bitkin halde bulunan 2 şahin Antalya Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı. Beslenmeleri ve bakımları gerçekleştirilen şahinler 15 günlük tedavinin ardından doğaya salındı. Dış parazit enfeksiyonuyla hayvanat bahçesine getirilen kızıl şahin de tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı. Yaklaşık 3 aydır kanadındaki kırık nedeniyle hayvanat bahçesinde tedavisi devam eden bir diğer kızıl şahin de doğaya salındı.