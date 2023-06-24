İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurulunda GİK ve MDK üyeleri belirlendi

Haberin Devamı

ATO Congresium'daki kurultayda oy kullanan delegeler, 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK’yi blok liste yöntemiyle seçti. Seçimde bin 123 delege oy kullandı. Bin 110 oy geçerli olarak sayılırken, 13 oy ise geçersiz olarak kaydedildi.



Genel Başkan Akşener'in kurultaya sunduğu GİK listesinde, mevcut GİK'ten Koray Aydın, Muhammed Emre Haberdar, Nuri Okutan, Orhan Çakırlar, Şenol Sunat, Rıdvan Uz, Arzu Önşen, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Dursun Ataş, Murat Karaman, Salim Ensarioğlu, Burcu Akçaru, Hasan Toktaş, Ümit Beyaz, Müberra Çakır, Meral Alemdar, Cihan Paçacı, Sırrı Özdolap, Kadriye Ünler, Sinan Sözen, Mehmet Arslan, Mümin İnan, Ahmet Kamil Erozan, Burhanettin Kocamaz, İsmet Koçak, Ümmü Gülsüm Paksoy, Halil Aydoğdu, Celal Karapınar, Ayhan Bölükbaşı, Ömer Süslü, Mine Baş, Yavuz Aydın, Temel Başbuğ, Mehmet Türe ve Yener Yıldırım yer almadı.



Öte yandan Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Bahadır Erdem, Ünzile Yüksel, Metin Ergun, Dursun Çolak, Mehmet Tolga Akalın, Naci Cinisli, Burak Akburak, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Küleyin, Cumali Durmuş, Sevin Çağlayan ve Mehmet Aslan ise GİK’te yerini koruyan isimler oldu.



Yeni GİK üyeleri arasında Adana’dan milletvekili seçilen MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş ile bir dönem TDV Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Ayşe Sucu parti yönetimine giren isimlerden oldu.



OKTAY VURAL İYİ PARTİ'DE

Haberin Devamı

Ayrıca, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'da yer aldı.



Yeni seçilen GİK üyeleri şu şekilde sıralandı:

“Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Tolga Akalın, Sevinç Atabay, Ayfer Yılmaz, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Kürşad Zorlu, Ayyüce Türkeş Taş, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Satuk Buğra Kavuncu, Selcan Hamşioğlu, Dursun Çolak, Naci Cinisli, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Kuleyn, Cumali Durmuş, Sevinç Çağlayan, Mehmet Aslan, Cem Özdemir, Hayrettin Nuhoğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlik, Veysel Gündoğan, Oktay Vural, Berna Sukas, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Ahmet Zeki Üçok, Alparsan Yüce, Tamer Demirer, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Sedat Aksakallı, Ece Güner, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Sürer, İrem Yaman, Fatih Koca.”