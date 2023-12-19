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İYİ Partili Zorlu’dan istifa çıkışı: Saldırıları şaşkınlıkla izliyoruz

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#Salim Ensarioğlu
İYİ Partili Zorlu’dan istifa çıkışı: Saldırıları şaşkınlıkla izliyoruz
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Millitvekili Salim Ensarioğlu’nun istifasının ardından Diyarbakır’da 12 bin 750 partilinin üyelikten ayrıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Zorlu, “Diyarbakır’da 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son bir haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Bu üye sayımıza karşın orada son seçimde yaklaşık 20 bin oy aldık” diye konuştu.

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Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, şunları kaydetti:

(Diyarbakır ve İstanbul’daki istifalar) Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, yer yer planlı bir saldırı var. Diyarbakır örneğinden, orada bizim 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son 1 haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Bu üye sayımıza karşın orada son seçimde yaklaşık 20 bin oy aldık.  Son 10 günlük süreçte bir kısım istifalar yaşandı ama yeni üye katılımları da oldu.  

OPERASYON SİYASETİ

İstanbul örneğinden bahsettiniz; ismi geçen arkadaşlardan biri, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin belediye meclis üyemizi arıyor. ‘Bu akşam televizyonda bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin’ diyor. CHP’li başka bir kişinin ismini vererek ‘Size bir görüşme ayarlayalım’ diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bir parti ‘hür ve müstakil bir biçimde rekabet etmek istiyorum’ diyorsa, karşımızda bulacağımız bu davranış mıdır? Biz siyaset kapısının içerisinden milletimizin sorunlarını çözmek için girdik. Ama kapısını şaşıranların bu gerçeği unutarak, içimize yönelik bu saldırıları gerçekleştirmesini de şaşkınlıkla takip ediyoruz.”

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#İYİ Parti#Kürşad Zorlu#Salim Ensarioğlu

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